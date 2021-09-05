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    Afyonkarahisar'da feci kaza

    Giriş Tarihi: 05.09.2021, 10:49

    Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde otomobilin ambulansla çarpıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken, kaza maddi hasarla atlatıldı.Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

    Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ihbara giden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ABN 753 plakalı ambulans, kavşakta Y.T., idaresindeki 42 FM 096 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, ambulansta ise maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, karayolunda trafik kaza nedeniyle bir süreliğine durdu. Kazaya karışan ambulansta 3 kişilik personel olduğu ve gelen bir ihbara gittikleri öğrenildi.
    Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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