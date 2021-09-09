Afyonkarahisar'da Frig Vadi'sinde şehit mezarlıkları bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/afyonkarahisarda-frig-vadisinde-sehit-mezarliklari-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, İstiklal ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan yaklaşık 150 askerin mezarı bulundu.

İhsaniye ilçesine bağlı Kolonkaya ve Kadıoluk mevkinde bulunan mezarların, 1921-1922 yıllarındaki İstiklal ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine ait olduğu belirlendi.

JEORADAR ÇALIŞMASI YAPILACAK

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, bölgede 1921 yılında çok çetin savaşların yaşandığına dikkat çekerek, "Bu alanlarda yüzey araştırması yapıyoruz. Afyonkarahisar zaferin 100. yıla hazırlanıyor. Keşifler yapıyoruz. Kolonkaya mevkiini ayağa kaldırmak istiyoruz. Atalarımıza saygı açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce bölgeye yakın yerde siper ve mevziler bulmuştuk. Şimdi de şehitlerimizin mezarlarını buluyoruz. Jeoradar çalışmalarıyla daha fazla şehit mezarının bulunması hedefleniyor" dedi.

BÖLGEDE 430 ASKERİN MEZARI VAR

Tarih öğretmeni olan ve aynı zamanda alan kılavuzluğu yapan Seydi Çalışkan da, 1921 yılındaki Eskişehir ve Kütahya savaşlarında 57. tümenin verdiği şehitlerin yerini bulduklarını söyledi. Çalışkan, "İstiklal Savaşı'nda tek kaybettiğimiz cephe burası. Burada çok şehit var. 100 yıldır burada sahipsiz bekliyorlar. Şu ana kadar 150 civarında şehit mezarı tespit ettik. Ama o dönemde 57. Tümen'e bağlı 430 askerin şehit olduğu biliniyor. Bölgede araştırmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.