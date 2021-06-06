Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga çıktı. İki adayın müşahitlerinin içeriye alınıp alınmadığı nedeniyle çıkan kavgada iki taraf birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan jandarma ekipleri biber gazı kullandı.
Afyonkarahisar'da gergin yerel seçim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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