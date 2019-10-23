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Afyonkarahisar'da görenleri şaşırtan anlar! Operasyonu yemek eşliğinde izlediler

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 14:14

Afyonkarahisar'da 15 metrelik içi boş su kuyusuna düşen tilki, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Tilkinin kuyuya düştüğünü fark eden tarım işçileri ise AFAD ekiplerinin çalışmasını kuyunun yanı başında öğle yemeği yerken izledi. İşte görenleri şaşırtan o anlar...

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü Harmanaltı mevkiinde meydana geldi. Tarlada patates toplayan tarım işçileri, kullanılmayan su kuyusundan ses geldiğini fark etti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri kuyuyu kontrol ettiklerinde içeride bir tilki olduğunu gördü.

Tarım işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen AFAD ekipleri kuyuda gaz ölçümü yaptıktan sonra çeşitli aparatları ve kurtarma teknikleriyle kuyuya indi. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki içi boş kuyudaki tilki yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Tarım işçileri ise kurtarma operasyonunu kuyunun hemen yanı başında öğle yemeği yiyerek izledi. AFAD ekipleri kuyudan çıkardıkları tilkinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra doğaya saldı.

DHA

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