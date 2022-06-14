Afyonkarahisar'da polis driftçileri affetmedi! 40 bin lira ceza kesildi

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler drift yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki kameraları incelemeye alan ekipler kent meydanı başta olmak üzere ilçenin 4 farklı noktasında drift yapıldığını tespit etti. Ardından araçların plakalarını belirleyen ekipler daha sonra sürücülerin peşine düştü. Ekipler 4 araç sürücüsüne ayrı ayrı 9 bin 125 TL olmak üzere yaklaşık 40 bin lira para cezası kesti.





Öte yandan, kameralara yansıyan görüntüler ise sürücülerin, çevredeki diğer sürücü ve yayların canını hiçe sayarak drif yaparak araçlarını kaydırdıklarını gözler önüne serdi.