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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar'da polis driftçileri affetmedi! 40 bin lira ceza kesildi

    Afyonkarahisar'da polis driftçileri affetmedi! 40 bin lira ceza kesildi

    Giriş Tarihi: 14.06.2022, 13:01

    Afyonkarahisar’da Emirdağ ilçe merkezindeki meydan başta olmak üzere trafik yoğunluğunun olduğu caddelerde drift atan otomobil sürücülerini polis affetmedi. Güvenlik kameralarından tespit edilen 4 sürücüye yaklaşık 40 bin TL ceza kesilirken sürücülerin çevredekilerin canını hiçe sayarak drift attığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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    Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler drift yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki kameraları incelemeye alan ekipler kent meydanı başta olmak üzere ilçenin 4 farklı noktasında drift yapıldığını tespit etti. Ardından araçların plakalarını belirleyen ekipler daha sonra sürücülerin peşine düştü. Ekipler 4 araç sürücüsüne ayrı ayrı 9 bin 125 TL olmak üzere yaklaşık 40 bin lira para cezası kesti.



    Öte yandan, kameralara yansıyan görüntüler ise sürücülerin, çevredeki diğer sürücü ve yayların canını hiçe sayarak drif yaparak araçlarını kaydırdıklarını gözler önüne serdi.

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