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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 01:14

    Afyonkarahisar’da 25 yaşındaki şahıs karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle boş arazide karşılaşınca kan aktı. İkili arasında yaşanan arbede esnasında tüfekten çıkan saçmalarla vurulan ve yasak gönül ilişkisi içerisinde olduğu iddia edilen şahıs hayatını kaybederken diğer şahıs ise yaralandı.

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