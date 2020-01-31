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Afyonkarahisar'da şok eden olay! Neye uğradığını şaşırdı, böyle hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 31.01.2020, 16:44

Afyonkarahisar'da işinden evine giderken bir binanın çatısından kafasına buz kütlesi düşen Oktay Yüksel hastanelik oldu. Buz kütlesinin Oktay Yüksel’in kafasına düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

Alınan bilgilere olay, pazartesi günü Afyonkarahisar'ın Yeşilyol caddesinde meydana geldi. Oktay Yüksel iş yerinden çıkıp evine giderken çatıdan kopan buz kütlesi kafasına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel, tedavi altına alındı. Kafasında 10 santimetrelik bir kesik oluşan Yüksel'in görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Oktay Yüksel, "Allah'a şükürler olsun ki hafif sıyrıklarla atlattım. Şunu söylemek istiyorum. Apartman çatılarında biriken kar birikintilerini itfaiye aracılığıyla indirin ki kontrolsüz bir şekilde bir başkasının üzerine düşmesin" dedi.

Yüksel, vatandaşları da her ihtimale karşı apartman saçaklarının altından geçmemeleri konusunda da uyardı.

İHA

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