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Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 16.10.2019, 15:51

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

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