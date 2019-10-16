Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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