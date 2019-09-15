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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı..

Giriş Tarihi: 15.09.2019, 13:29

Afyonkarahisar yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada, 2 yaşındaki Perisu Kanak yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun 32'nci kilometresindeki Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Gökçe'nin kullandığı İstanbul Kalesi firmasına ait 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıktıktan sonra, şarampolden devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, yolculardan Perisu Kanak adlı kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 40 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
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