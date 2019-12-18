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Afyonkarahisar'daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 13:33

Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde, cep telefonu almak için iş yerine gelen şüphelilerin, tezgahtan aldıkları cep telefonlarını incelemesi yer alıyor. İş yeri çalışanının dalgınlığından yararlanan şüphelilerden biri, eline aldığı cep telefonununu bir süre sonra cebine koyuyor. İşte o anlar...

Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı.

Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapan iş yerine gelen iki şüpheli, telefon almak istediklerini söyledi.

İş yerinde çalışan Sinan Çağatay, tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını incelemeleri için şüphelilere verdi. Şüphelilerden biri, incelemek için aldığı cep telefonu, çalışanın dalgınlığından yararlanarak cebine koydu.

Daha sonra tekrar başka telefonları da inceleyen şüpheliler, cep telefonu satın almadan dükkandan ayrıldı.

İş yeri çalışanı Çağatay, tezgahtaki cep telefonlarını saydığı sırada birinin olmadığını fark etti. Çağatay, daha sonra durumu önce iş yeri sahibi Muhammet Fatih Başdamar'a anlattı.

Başdamar da güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra polise bildirdi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cep telefonu almak için iş yerine gelen şüphelilerin, tezgahtan aldıkları cep telefonlarını incelemesi yer alıyor.

İş yeri çalışanının dalgınlığından yararlanan şüphelilerden biri, eline aldığı cep telefonununu bir süre sonra cebine koyuyor.

AA

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