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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

    Giriş Tarihi: 11.10.2021, 10:55

    Son dakika... Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gelen ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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