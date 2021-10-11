Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Son dakika... Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gelen ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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