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    Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı

    Giriş Tarihi: 11.11.2020, 16:04

    İzmir'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Torbalı Belediyesi'nde yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Ağır hasar alan ve depremden sonra boşaltılan binanın güvenlik kamerası görüntülerinde, bir anne bebek arabasında yatan bebeğini kucaklayıp kaçarken, bir belediye personelinin de merdivenlerden inerken sendelediği görüldü.

    Geçen 30 Ekim'de, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında, 140 kişinin çalıştığı Torbalı Belediye binasında yaşanan panik anları, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, deprem olmaya başladığı sırada personeller kaçışmaya başladığı, bazı kişilerin kolonların yanına gittiği, kimi personelin de masaların altına sığındığı görüldü.

    Çıkış kapısına doğru panikle koşup kendilerini bina dışına atmaya çalışan personellerin de görüldüğü görüntülerde, bir işlem için belediye binasında bulunan annenin, bebek arabasında yatan bebeğini kucaklayıp kaçmaya çalıştığı, topuklu ayakkabıyla çıkış kapısına yönelmeye çalışan bir kadının ise sendelediği görüldü.

    Deprem sonrasında, Torbalı Belediyesi binası ağır hasar görmüş ve boşaltılmış, tüm hizmet birimleri kültür merkezine taşınmıştı.

    DHA

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