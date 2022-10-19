Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü'ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu! -video

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muhtarlar Günü'nde bir muhtar, tartıştığı arkadaşını silah ile vurarak öldürdü.Olay, saat 04.00 sıralarında Ezine'deki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan bir grup arasında bulunan Muhtar E.B. ile Hasan Umut Durmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, muhtar olan E.B., taşıma ruhsatı bulunan silah ile Hasan Umut Durmaz'a 2 el ateş etti. Kurşunların sol göğüs altına isabet ettiği Durmaz, hayatını kaybetti.19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yaşanan cinayetle ilgili tahkikat başlatılırken, Mecidiye Köyü Muhtarı E.B. gözaltına alındı.