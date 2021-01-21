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    Yeniasır TV Yaşam Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı izle

    Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 21.01.2021, 10:30

    Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 4. yeni bölüm fragmanı "Hayatımız cesaretimize göre zorlaşır veya kolaylaşır..." başlığı ile yayınlandı. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu’na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet’i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis’in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis’i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar. İşte Akıncı yeni bölümde yaşanacaklar...

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