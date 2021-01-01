Akıncı’da yaşanan çatışma sahnesi geceye damga vurdu. Akıncı, terör örgütlerine silah teslimatı yapan ve İstanbul’u kana bulamaya çalışan konvoyun peşine takıldı. Türk polisine yapılan saldırının konvoyla Akıncı arasında yaşanan çatışma sahnesi izleyenlerin nefeslerini tuttuğu anlara sahne oldu. İşte Akıncı’da yaşanan o anlar…
Akıncı'da geceye damga vuran çatışma sahnesi! ‘Ben NATO üyesi değilim!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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