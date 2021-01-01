Aksiyon sahneleriyle ekran başına kilitleyen dizide, Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Akıncı’nın Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı sahne geceye damga vurdu. Lisede tarih dersi veren Akıncı, öğrencilere kahraman tanımı yaparken Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet anlattığı hikaye ile izleyicileri heyecanlandırdı.
Akıncı’da geceye damga vuran sahne! Kahraman kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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