  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Akıncı’da geceye damga vuran sahne! Kahraman kimdir?

    Akıncı’da geceye damga vuran sahne! Kahraman kimdir?

    Giriş Tarihi: 01.01.2021, 22:51

    Aksiyon sahneleriyle ekran başına kilitleyen dizide, Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Akıncı’nın Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı sahne geceye damga vurdu. Lisede tarih dersi veren Akıncı, öğrencilere kahraman tanımı yaparken Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet anlattığı hikaye ile izleyicileri heyecanlandırdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akıncı’da geceye damga vuran sahne! Kahraman kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Akıncı Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti!
    Akıncı Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti!
    Akıncı'da geceye damga vuran çatışma sahnesi! ‘Ben NATO üyesi değilim!’
    Akıncı'da geceye damga vuran çatışma sahnesi! ‘Ben NATO üyesi değilim!’
    ATV'de Akıncı heyecanı! Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi!
    ATV'de Akıncı heyecanı! Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi!
    Muğla yeni yıla silah sesleri ile girdi
    Muğla yeni yıla silah sesleri ile girdi
    İzmir'de yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü! Eve düşen yıldırım korkulu anlar yaşattı
    İzmir'de yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü! Eve düşen yıldırım korkulu anlar yaşattı
    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
    Akıncı Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti!
    Akıncı Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti!
    Akıncı'da geceye damga vuran çatışma sahnesi! ‘Ben NATO üyesi değilim!’
    Akıncı'da geceye damga vuran çatışma sahnesi! ‘Ben NATO üyesi değilim!’
    ATV'de Akıncı heyecanı! Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi!
    ATV'de Akıncı heyecanı! Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi!
    Muğla yeni yıla silah sesleri ile girdi
    Muğla yeni yıla silah sesleri ile girdi
    İzmir'de yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü! Eve düşen yıldırım korkulu anlar yaşattı
    İzmir'de yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü! Eve düşen yıldırım korkulu anlar yaşattı
    Birden alev topuna döndü! Seyir halindeyken dehşeti yaşadı
    Birden alev topuna döndü! Seyir halindeyken dehşeti yaşadı