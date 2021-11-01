AKM'nin Kırmızı Küresi hayran bıraktı! Seramikleri Çanakkale'de hazırlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/akmnin-kirmizi-kuresi-hayran-birakti-seramikleri-canakkalede-hazirlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kalbinde yer alan "Kırmız Küre" ihtişamı ile büyük beğeni topladı. İçerisindeki 2 bin 38 kişilik opera salonu ile AKM'nin yeni simgesi olan kürenin tüm karoları, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki fabrikada hazırlandı. "Kırmızı Küre"nin yapımında kullanılan ve 3 farklı model olarak, tasarlanan 15 bin adet özel seramik parçasının her biri el emeğiyle tek tek üretildi. Detayları A Haber'de Vedat Sezer konuğu Çanakkale Seramik Fabrikaları Genel Müdürü Süleyman Soysal ile değerlendirdi.