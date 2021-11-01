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    Yeniasır TV Yaşam AKM'nin Kırmızı Küresi hayran bıraktı! Seramikleri Çanakkale'de hazırlandı

    AKM'nin Kırmızı Küresi hayran bıraktı! Seramikleri Çanakkale'de hazırlandı

    Giriş Tarihi: 01.11.2021, 13:53

    Türkiye'nin simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kalbinde yer alan "Kırmız Küre" ihtişamı ile büyük beğeni topladı. İçerisindeki 2 bin 38 kişilik opera salonu ile AKM'nin yeni simgesi olan kürenin tüm karoları, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki fabrikada hazırlandı. "Kırmızı Küre"nin yapımında kullanılan ve 3 farklı model olarak, tasarlanan 15 bin adet özel seramik parçasının her biri el emeğiyle tek tek üretildi. Detayları A Haber'de Vedat Sezer konuğu Çanakkale Seramik Fabrikaları Genel Müdürü Süleyman Soysal ile değerlendirdi.

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