İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, Kalyon’un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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