Alaçatı cinayetinde yeni gelişme! Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/alacati-cinayetinde-yeni-gelisme-alpay-kalyonu-olduren-katilin-ifadesi-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Alaçatı'da yaşanan kan donduran cinayette bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gece kulübü önünde çıkan kavga sonrası Alpay Kalyon, vale Faruk Baştosun tarafından öldürülmüştü. Baştosun'un uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı ortaya çıkarken katilin ifadesine de ulaşıldı.