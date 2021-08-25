İzmir Alaçatı'da yaşanan kan donduran cinayette bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gece kulübü önünde çıkan kavga sonrası Alpay Kalyon, vale Faruk Baştosun tarafından öldürülmüştü. Baştosun'un uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı ortaya çıkarken katilin ifadesine de ulaşıldı.
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme! Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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