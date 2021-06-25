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    Yeniasır TV Yaşam Alev topuna dönen kamyon bomba gibi patladı

    Alev topuna dönen kamyon bomba gibi patladı

    Giriş Tarihi: 25.06.2021, 10:04

    Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, küle döndü. Alev topuna dönen kamyonda meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.

    Olay, saat 19.30 sıralarında Çameli- Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cevizli - Araplar rampasında yokuş aşağı seyir halinde olan hafriyat kamyonunun motor kısmı, aniden alev aldı.

    Sürücü kamyonu durdurup araçtan indikten saniyeler sonra alevler kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen kamyonda ardı ardına meydana gelen patlamalar korku ve paniğe neden oldu.



    Durumun bildirilmesi üzerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Orman İşletme itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Çameli- Fethiye karayolu ise söndürme çalışmasının ardından açıldı.

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