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    Yeniasır TV Yaşam Alevler geceyi gündüze çevirdi! Ormana da sıçradı

    Alevler geceyi gündüze çevirdi! Ormana da sıçradı

    Giriş Tarihi: 15.04.2022, 15:59

    Balık taşıyan bir kamyonet, Aydın-İzmir otobanında alevlere teslim oldu. Yükselen alevler adeta geceyi gündüze çevirirken yolun kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. Araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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    Aydın-İzmir otobanında seyir halindeki balık yüklü kamyonet cayır cayır yanarken, ormanlık alana sıçrayan alevler büyümeden söndürüldü.

    Olay, Aydın - İzmir otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S. idaresindeki 09 ABD 241 plakalı balık yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan çıkan alevleri fark eden araç sürücüsü aracını yolun sağına çekerek araçtan dışarı çıktı. Araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen alevler aracın etrafını sararken yol kenarında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alırken, ormanlık alana sıçrayan alevleri de büyümeden söndürdü. Meydana gelen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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