  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü

    Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü

    Giriş Tarihi: 14.02.2021, 17:48

    Manisa’da seyir halindeki hafif ticari aracın bir anda alev alması sonucu araç küle döndü. Yangının başlamasından sadece 3 dakika sonra itfaiye ekiplerinin araca müdahale etmesine rağmen küle dönen araç, yangını görüntüleyen vatandaşları da şaşırttı.

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi'nde Mehmet Kaya idaresindeki 35 AH 5101 plakalı Ford marka hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı.

    Sürücünün kendisini güçlükle dışarıya atığı araç yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını anında söndürdü.

    Sadece 3 dakika içinde aracın küle dönmesini görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aracın yandığı ve itfaiyenin müdahale ettiği o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimsenin yara almadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yavru köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
    Yavru köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
    Kadir Topbaş'a veda!
    Kadir Topbaş'a veda!
    Canlı yayında tehdit edildiğini söylemişti! Polis seferber oldu
    Canlı yayında tehdit edildiğini söylemişti! Polis seferber oldu
    Son dakika: Kadir Topbaş'a veda!
    Son dakika: Kadir Topbaş'a veda!
    Çanakkale'de kar ve fırtına
    Çanakkale'de kar ve fırtına
    Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’de
    Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’de
    Yavru köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
    Yavru köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
    Kadir Topbaş'a veda!
    Kadir Topbaş'a veda!
    Canlı yayında tehdit edildiğini söylemişti! Polis seferber oldu
    Afyonkarahisar Erenler'de canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu
    Çanakkale'de kar ve fırtına
    Çanakkale'de kar ve fırtına
    Denizli'de firari katil film gibi operasyonla yakalandı
    Denizli'de firari katil film gibi operasyonla yakalandı
    İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti
    İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti