Aleyna Çakır nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayınında şok eden itiraf

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Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gizli kalan dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünü şüpheli bulan aile Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi. Canlı yayına bağlanan bir kişinin ise itirafları kan dondurdu. İşte yaşananlar...