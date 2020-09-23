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    Yeniasır TV Yaşam Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme!

    Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme!

    Giriş Tarihi: 23.09.2020, 15:51

    Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çakır'ın ailesi kızlarının şüpheli ölümü üzerine Müge Anlı'dan yardım istemişti. Peki Aleyna Çakır davasında son gelişmeler neler? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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