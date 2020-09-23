Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çakır'ın ailesi kızlarının şüpheli ölümü üzerine Müge Anlı'dan yardım istemişti. Peki Aleyna Çakır davasında son gelişmeler neler? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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