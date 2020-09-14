Aleyna Çakır’ın yardım çığlıklarının olduğu ses kaydı Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aleyna-cakirin-yardim-cigliklarinin-oldugu-ses-kaydi-muge-anli-canli-yayininda-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aleyna Çakır olayı ile ilgili Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Aleyna'ın yardım çığlıklarının olduğu ses kaydını genç kızın eski komşusu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dinletti. Canlı yayında genç kızın yardım çığlıkları attığı ses kaydı, acılı anne-babayı gözyaşlarına boğdu. İşte canlı yayında yaşananlar...