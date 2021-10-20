Aliağa'da flamingoların görüntüsü hayran bırakıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aliagada-flamingolarin-goruntusu-hayran-birakiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Türkiye’nin 27 hektarlık alanı ile sayılı sulak alanlarından biri olan Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti, her mevsim flamingolara ev sahipliği yapıyor. Flamingolar, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturuyor, kendine hayran bırakıyor.