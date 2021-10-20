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    Yeniasır TV Yaşam Aliağa'da flamingoların görüntüsü hayran bırakıyor

    Aliağa'da flamingoların görüntüsü hayran bırakıyor

    Giriş Tarihi: 20.10.2021, 11:20

    İzmir’in Aliağa ilçesinde, Türkiye’nin 27 hektarlık alanı ile sayılı sulak alanlarından biri olan Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti, her mevsim flamingolara ev sahipliği yapıyor. Flamingolar, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturuyor, kendine hayran bırakıyor.

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