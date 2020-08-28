Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Uşak'ta 9 katlı bir binanın altında bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi gelirken, alışveriş merkezi kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta 9 katlı binanın altında bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri evlerini tahliye ederken, itfaiye tarafından söndürülen yangında alışveriş merkezinde büyük çapta hasar meydana geldi.



Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarında 9 katlı binanın altında bulunan bir alışveriş merkezinde gece saat 23:45 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın hızla yayılırken, alevleri fark eden bina sahipleri korku ve panik içerisinde evlerini tahliye etti. Haber verilmesi üzerine Uşak Belediyesi İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. İtfaiye erleri yoğun duman nedeniyle gaz maskeleri ile müdahalede bulundu. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, alışveriş merkezi tamamen kullanılamaz hale geldi.



Yangın dolayısıyla evlerinden sokağa çıkan bina sakinleri ise alevlerin kontrol altına alınmasıyla rahat nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, alışveriş merkezindeki yangında 1 milyon lira dolayında hasar meydana geldiği belirtildi.

DHA