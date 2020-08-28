  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Alkollü sürücü kafede oturan 5 kişiye çarptı!

    Alkollü sürücü kafede oturan 5 kişiye çarptı!

    Giriş Tarihi: 28.08.2020, 09:12

    Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü olduğu anlaşılan 17 yaşındaki sürücü A.B., bir kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

    Muğla'nın Datça ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

    İskele Mahallesi Atatürk Caddesinde ilerleyen 17 yaşındaki A.B yönetimindeki 46 ABH 335 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir kafenin önündeki masada oturan 5 kişiye çarptı.

    Kazada Selin Çakır (27), kocası Mehmet Çakır (35), çocukları 3 yaşındaki Sare Çakır ve 1 yaşındaki Liya Çakır ile ailenin yakını Enes Balı (25) yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Datça Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilin altında bir süre sürüklenen Selin Çakır'ın durumun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Almanya'dan memleketleri Kütahya'ya gelen gurbetçi ailenin, tatil için bulundukları Marmaris'ten günübirlik Datça'ya gezmeye geldikleri anlaşıldı.

    Öte yandan kaçan otomobil sürücü A.B ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    Ehliyetsiz ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

    Polis merkezinde işlemleri süren A.B'nin bir eğlence merkezinde eğlendiği, arkadaşlarından birine ait otomobili habersiz aldığı ileri sürüldü.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alkollü sürücü kafede oturan 5 kişiye çarptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Uçuşlar iptal olunca 7 aydır Fas'ta mahsur kalan hamile eşi için yardım istedi
    Uçuşlar iptal olunca 7 aydır Fas'ta mahsur kalan hamile eşi için yardım istedi
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
    İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 28 ilde gözaltılar var
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 28 ilde gözaltılar var
    İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu
    İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    İzmir'de moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
    İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu
    İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu
    Araç denize uçtu! Saniye saniye kaydedildi
    Araç denize uçtu! Saniye saniye kaydedildi
    Şiar Kılıç'ın ölümünde kan donduran itiraf!
    Şiar Kılıç'ın ölümünde kan donduran itiraf! Müge Anlı canlı yayında açıkladı
    Dövülmüş halde bulunan Özge'nin babası: Kızıma işkence edildi!
    Dövülmüş halde bulunan Özge'nin babası: Kızıma işkence edildi!