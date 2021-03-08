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    Yeniasır TV Yaşam Altınları alıp kayıplara karışmıştı! Açıklaması şaşkına çevirdi

    Altınları alıp kayıplara karışmıştı! Açıklaması şaşkına çevirdi

    Giriş Tarihi: 08.03.2021, 18:30

    Denizli’de yeni evli çiftin bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü altınların düştüğünü görmesine rağmen sahibine vermek yerine cebine atan kişi tespit edildi. Altın satışından eline geçen 48 bin liranın 38 bin lirasını harcamasına rağmen serbest kalan kişi, geriye kalan miktarı eline para geçerse ödeyeceğini belirtti.

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