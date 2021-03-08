Denizli’de yeni evli çiftin bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü altınların düştüğünü görmesine rağmen sahibine vermek yerine cebine atan kişi tespit edildi. Altın satışından eline geçen 48 bin liranın 38 bin lirasını harcamasına rağmen serbest kalan kişi, geriye kalan miktarı eline para geçerse ödeyeceğini belirtti.
Altınları alıp kayıplara karışmıştı! Açıklaması şaşkına çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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