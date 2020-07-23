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    Yeniasır TV Yaşam Aman dikkat! Desenli maskeler tehlike saçıyor!

    Aman dikkat! Desenli maskeler tehlike saçıyor!

    Giriş Tarihi: 23.07.2020, 13:08

    Koronavirüs nedeniyle maske takmamız ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cerrahi maske takmak istemeyenler, desenli maskeler kullanıyor. Özellikle çocuklarda desenli maske kullanımı oldukça fazla. Ancak bu maskeler tehlike saçıyor. Uzm. Dr. Banu Yazıcı uyardı.

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