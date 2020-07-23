Aman dikkat! Desenli maskeler tehlike saçıyor!

Koronavirüs nedeniyle maske takmamız ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cerrahi maske takmak istemeyenler, desenli maskeler kullanıyor. Özellikle çocuklarda desenli maske kullanımı oldukça fazla. Ancak bu maskeler tehlike saçıyor. Uzm. Dr. Banu Yazıcı uyardı.
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