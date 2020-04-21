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    Aman dikkat: Islak mendillerde koronavirüs tehlikesi

    Giriş Tarihi: 21.04.2020, 14:38

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronvirüs salgını ile ilgili merak edilen birçok konu var. Bu konuların başındaysa hijyen için kullandığımız malzemeler geliyor. Özellikle ellerimizi sık sık dezenfekte ettiğimiz ıslak mendiller ne kadar güvenilir? Bu sorunun cevabını İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan verdi. Özkan yaptığı açıklamada,"Islak mendiller virüsler için tam manasıyla faydalı mı içindeki oranlara bakmak lazım ama genel anlamda kullanmak yeterli değildir" dedi.

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