  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Anne ve çocuklarına böyle çarptı! İzmir'de faciadan dönüldü

    Anne ve çocuklarına böyle çarptı! İzmir'de faciadan dönüldü

    Giriş Tarihi: 08.06.2022, 14:45

    İzmir Buca'da meydana gelen olayda bir otomobil, yoldan karşıya geçen bir kadın, minik çocuğu ve bebek arabasındaki bebeğine çarptı. Aracın son anda yavaşlaması facianın önüne geçerken, anne ve çocukları yara almadan kurtuldu. Yürekleri ağza getiren olay anı ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Denizli’de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti
    Denizli'de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti
    Gençlerin ölümle oyunu! Adrenalin olsun diye kendini aracın önüne attı
    Gençlerin ölümle oyunu! Adrenalin olsun diye kendini aracın önüne attı
    Denizli’de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı
    Denizli'de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı
    Polis böyle baskın düzenledi! İzmir’de milyonlarcası ele geçirildi
    Polis böyle baskın düzenledi! İzmir'de milyonlarcası ele geçirildi
    Market çalışanına saldırdı! İzmir’deki olay kamerada
    Market çalışanına saldırdı! İzmir'deki olay kamerada
    Denizli’nin Honaz ilçesini sel vurdu! Evler tarım alanları zarar gördü
    Denizli'nin Honaz ilçesini sel vurdu! Evler tarım alanları zarar gördü
    İzmir’de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı
    İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı
    İzmir’de bir garip kuyumcu soygunu! Telefondan korktu kaçtı
    İzmir'de bir garip kuyumcu soygunu! Telefondan korktu kaçtı 5.6.2022 16:02:06
    Afyonkarahisar’ı yağış vurdu! Yol ve tarlalar sel suları altında
    Afyonkarahisar'ı yağış vurdu! Yol ve tarlalar sel suları altında
    Yol verme kavgasında kan aktı! Bıçağı defalarca böyle savurdu
    Yol verme kavgasında kan aktı! Bıçağı defalarca böyle savurdu
    Fırtınada devrilen ağaç kafenin çatısından böyle girdi! Müşteriler dehşeti yaşadı
    Fırtınada devrilen ağaç kafenin çatısından böyle girdi! Müşteriler dehşeti yaşadı
    İzmir’deki Saime Sultan Yalısı’nda ’kaçak’ yıkımı
    İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'nda 'kaçak' yıkımı
    Kazazedeyi böyle korudular! Fırtınada yürekleri ısıttılar
    Kazazedeyi böyle korudular! Fırtınada yürekleri ısıttılar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına, çocuğuna ve bebek arabasındaki bebeğine otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yanındaki çocuğu ve bebek arabasındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, anne ve iki çocuğuna çarptı. Aracın son anda yavaşlamasıyla adeta facianın eşiğinden dönülürken, anne ve çocukları kazayı yara almadan atlattı. Genç kadın ve çocukları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.



    ÇARPAN ARAÇTA HAMİLE KADIN VARMIŞ
    Kazanın ardından mahallede çorbacı dükkanı bulunan Ferit Solgun, koşarak kazaya karışan çocuklara müdahale etti. Bebek arabasındaki bebeği kucağına alarak kontrol eden Solgun, o anları şöyle anlattı:

    "Dükkanıma et almak için kasaba gittiğimde bir fren sesi ve gürültü duydum. Arkamı döndüğümde bir kadın ve çocuklarına araba çarptığını gördüm. Anne bir yere düştü, çocukları bir yere düştü. Ben de bir baba olduğum için gözüm ilk çocukları gördü. Bebek arabasının içerisindeki bebeği kucağıma aldım hemen ve yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettim. Kırığı çıkığı var mı diye kontrol ettim. O esnada arkadaşlar da ambulansı aradılar. Şükürler olsun ciddi bir şeyleri yoktu. Çarpan araçta bulunan yolculardan birisi de hamileydi, o da çok büyük korku yaşadı."

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı
    Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı
    Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı
    Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm fragmanı
    Denizli’de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti
    Denizli'de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti
    Gençlerin ölümle oyunu! Adrenalin olsun diye kendini aracın önüne attı
    Gençlerin ölümle oyunu! Adrenalin olsun diye kendini aracın önüne attı