  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler

    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 11:27

    İzmir’in Bornova ilçesinde, Suriyeli bir ailenin evine giren kişinin annesi ile birlikte uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülürken, ailenin durumu fark etmesinin ardından şahsın çocuğu balkona fırlatarak kaçtığı bunun üzerine de aile bireylerinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Olay, gece saatlerinde Meriç Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile Mahmut T ve Nebiye B'ye ait eve gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi girdi. Aile uyuduğu esnada eve giren kişi, annesi ile birlikte uyumakta olan 2 yaşındaki Ahmet T'yi kaçırma girişiminde bulundu. Durumu fark eden anne ve yanında uyumakta olan kızının çığlıklarını duyan diğer aile bireyleri olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada Ahmet T'yi alarak kaçmaya çalışan kişi, evden çıkarken Ahmet T'yi balkona fırlatarak olay yerinden hızla kaçtı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen polis ekiplerince baba Mahmut T ile oğlu Hasan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



    KOLUNDAN TUTARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
    Oğlu ile birlikte karakola gelerek ifade veren Mahmut T,, "Biz yatarken evimize hırsız girdi. Para veya telefon çalmak için değil, çocuğu kaçırmak için giriyor. Kardeşleri olaya müdahale edince balkon kısmına çocuğu fırlatıp kaçıyor. Şahsı tanımıyoruz" dedi. Babası ile birlikte karakola gelerek ifade veren ağabey Hasan T., ise yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı; "Gece, çocuk annem ile birlikte uyurken yüzü maskeli bir kişi çocuğun kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden annem ve kız kardeşim bağırmaya başladı. Ben, babam ve iki ağabeyim şahsın peşinden koşunca o da çocuğu balkona fırlatıp kaçtı" diye konuştu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Karaburun'da çıkarılıyor! İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var
    Karaburun'da çıkarılıyor! İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var
    Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
    İzmir'de korkunç olay! Kız çocuğu inşaatta böyle bulundu
    İzmir'de korkunç olay! Kız çocuğu inşaatta böyle bulundu
    İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü
    İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü
    Turkuvaz Medya yeni evinde! İşte Turkuvaz Medya'nın yeni merkezi...
    Turkuvaz Medya yeni evinde! İşte Turkuvaz Medya'nın yeni merkezi...
    Bir Zamanlar Çukurova
    Bir Zamanlar Çukurova
    Karaburun'da çıkarılıyor! İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var
    Karaburun'da çıkarılıyor! İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var
    İzmir'de korkunç olay! Kız çocuğu inşaatta böyle bulundu
    İzmir'de korkunç olay! Kız çocuğu inşaatta böyle bulundu
    İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü
    İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü
    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 28 Ekim Çarşamba hava durumu..
    Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı!
    Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı!
    İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti