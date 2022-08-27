Antik Efes denizine kavuşuyor! İşte çalışmalardaki son durum...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/antik-efes-denizine-kavusuyor-iste-calismalardaki-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan İzmir'in önemli tarihsel değerlerinden Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak 'Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaşan antik kent proje ile yeniden yolculuk yapılacak hale getirilecek. Projenin ilk etabı kapsamında; 600 metre uzunluğundaki kanal girişi yeniden düzenleniyor ve bir yat limanı inşa ediliyor. Efes Antik Kanal Projesi'nden son detayları Sefer Ayçe aktardı.