  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Antik Efes denizine kavuşuyor! İşte çalışmalardaki son durum...

    Antik Efes denizine kavuşuyor! İşte çalışmalardaki son durum...

    Giriş Tarihi: 27.08.2022, 11:36

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan İzmir'in önemli tarihsel değerlerinden Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak 'Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaşan antik kent proje ile yeniden yolculuk yapılacak hale getirilecek. Projenin ilk etabı kapsamında; 600 metre uzunluğundaki kanal girişi yeniden düzenleniyor ve bir yat limanı inşa ediliyor. Efes Antik Kanal Projesi'nden son detayları Sefer Ayçe aktardı.

    Türkiye’den asbestli gemilere izin yok
    Türkiye'den asbestli gemilere izin yok
    Kütahya’da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı
    Kütahya'da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı
    İzmir’deki görüntüler sonrası harekete geçildi! Kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü
    İzmir'deki görüntüler sonrası harekete geçildi! Kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü
    Marmaris’teki safari faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Marmaris'teki safari faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Türk Yıldızları Büyük Taaruz için göklerde 100. yıl uçuşu yaptı!
    Türk Yıldızları Büyük Taaruz için göklerde 100. yıl uçuşu yaptı!
    İzmir’de bir garip görüntü! Yağmuru gördü şampuanı kaptı | Video
    İzmir'de bir garip görüntü! Yağmuru gördü şampuanı kaptı | Video
    İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü | Video
    İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü | Video
    Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunları!
    Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunları!
    İzmir’de zehir tacirinin adresine drone destekli operasyon | Video
    İzmir’de zehir tacirinin adresine drone destekli operasyon | Video
    İzmir’de vahşet! Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı
    İzmir'de vahşet! Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı
    Uşak’ta iplik fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edild
    Uşak'ta iplik fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edild 26.8.2022 08:33:01
    İzmir’i yine sağanak vurdu! Yağış hayatı felç etti
    İzmir'i yine sağanak vurdu! Yağış hayatı felç etti
    İbrahim Tatlıses’in hastaneden ilk görüntüleri | Video
    İbrahim Tatlıses'in hastaneden ilk görüntüleri | Video
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türkiye’den asbestli gemilere izin yok
    Türkiye'den asbestli gemilere izin yok
    Kütahya’da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı
    Kütahya'da yaya geçidini kullanmayan kadın hayatının şokunu yaşadı
    İzmir’deki görüntüler sonrası harekete geçildi! Kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü
    İzmir'deki görüntüler sonrası harekete geçildi! Kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü
    Marmaris’teki safari faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Marmaris'teki safari faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Türk Yıldızları Büyük Taaruz için göklerde 100. yıl uçuşu yaptı!
    Türk Yıldızları Büyük Taaruz için göklerde 100. yıl uçuşu yaptı!
    İzmir’de bir garip görüntü! Yağmuru gördü şampuanı kaptı | Video
    İzmir'de bir garip görüntü! Yağmuru gördü şampuanı kaptı | Video