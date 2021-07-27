Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cesediyle karşılaştı. Durumu polise bildiren vatandaşlar olayın şokunu yaşadı.
Apartmanın havalandırma boşluğunda komşularının cesedini buldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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