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    Yeniasır TV Yaşam Apartmanın havalandırma boşluğunda komşularının cesedini buldular

    Apartmanın havalandırma boşluğunda komşularının cesedini buldular

    Giriş Tarihi: 27.07.2021, 23:02

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cesediyle karşılaştı. Durumu polise bildiren vatandaşlar olayın şokunu yaşadı.

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