Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara daldı. Araçlarda büyük hasar oluşturan sürücü, bir süre araçları izledikten sonra tekrar kendi arabasına binerek hızla bölgeden uzaklaştı. Araçlarının pert olduğunu fark edenler şikayetçi oldu. Olay anına şahitlik eden bir kağıt toplacısı sayesinde aracın plakasını öğrenen güvenlik güçleri, kaçan araç sürücüsünü buldu. Karakola giderek ifade veren sürücünün araç hasarlarını ödemesi bekleniyor.