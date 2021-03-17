İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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