Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.