  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Giriş Tarihi: 17.03.2021, 00:32

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    16 Mart koronavirüs vaka tablosu
    16 Mart koronavirüs vaka tablosu
    Kovid-19 vakası en fazla artan ve azalan iller
    Kovid-19 vakası en fazla artan ve azalan iller
    Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi
    Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
    Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
    Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
    Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
    Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi
    Hatalı sollama yapan TIR karşıdan gelen otomobili ezdi
    Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
    Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
    İzmir'de vaka artışı neden önlenemiyor?
    İzmir'de vaka artışı neden önlenemiyor?
    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 2 Milyar avroluk dev yatırım
    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 2 Milyar avroluk dev yatırım
    Balıkçılardan örnek hareket: Binlerce kefal yavrusunu denize bıraktılar
    Balıkçılardan örnek hareket: Binlerce kefal yavrusunu denize bıraktılar
    İzmir'de mide bulandıran olay! Sosyal medyada babası tarafından taciz edilen kız çocuğu korumaya alındı
    İzmir'de mide bulandıran olay! Sosyal medyada babası tarafından taciz edilen kız çocuğu korumaya alındı