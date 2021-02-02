Araçlar sel sularında böyle sürüklendi! İzmir'de felaket

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki aşırı yağışlarla ilgili, “İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz” dedi. Kentin birçok noktasını sel suları bastı. gece saatlerinde yağan dolu araçlara zarar vererek maddi hasara yol açtı. Bazı bölgelerde araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

İzmir'de başlayan aşırı yağışlar, kentte sel felaketine yol açtı. Dereler taştı, yollar göle döndü, onlarca ev ve iş yerini su bastı. Bazı araçlar selde sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gökgürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.



Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.