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    Yeniasır TV Yaşam Arazi kavgasında eniştesini öldürmüştü! Av tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı! -video

    Arazi kavgasında eniştesini öldürmüştü! Av tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı! -video

    Giriş Tarihi: 12.10.2022, 16:47

    Muğla'ya bağlı Seydikemer ilçesinde arazi kavgasının sonu kanlı bitmiş, M.S. isimli şahıs eniştesi B.S.'yi av tüfeğiyle acımasızca öldürmüştü. Cinayetin hemen ardından gözaltına alınan zanlı M.S., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.
    Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeni ile B.S. (70) ve M.S. (61) arasında tartışma çıkmış ve M.S. isimli şahıs eniştesi B.S.'yi av tüfeği ile öldürmüştü. Olayın ardından M.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
    İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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