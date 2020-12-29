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    Arkadaşını dövdüğü için yakalandı! Söyledikleri şok etti...

    Giriş Tarihi: 29.12.2020, 09:23

    Denizli’de arkadaşıyla kavga eden şahıs, olayı önce inkar etti. Daha sonra ise kendisini rahatsız ettiği gerekçesi ile kavga ettiklerini söyledi. Bekçiler tarafından yerde yattığı sırada fark edilen arkadaşının ise kafasına darbe aldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şüphelinin, "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız. Pişman olsam ne olacak" cevabı duyanları şaşırttı.

    Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan D. ve Hüseyin Ş. isimli 2 arkadaş aralarında çıkan tartışma neticesinde kavga etmeye başladı. Hüseyin Ş., beraber alkol aldığı arkadaşı Serkan D.'nin kafasına vurması sonucu yerde kaldı.

    Durumu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri, sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Ş.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.



    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan D.'nin bir dediği ise diğerini tutmadı. İlk başta kendi yapmadığını kendisini yere attığını söylese de daha sonra ise kız arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği esnada arkadaşının kendini rahatsız ettiğini, bu sebeple kavga ettiklerini söyledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada araca götürülen Serkan D., "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız" dedi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna ise "Pişman olsam ne olacak" dedi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ş.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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