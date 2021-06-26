Ülkemizde her geçen gün aşılamada rekor sayıya ulaşılıyor. Yaş grubunun 18'e inmesi ile birlikte aşılama oranı da artıyor. Peki turizm bölgelerinde son durum ne? Aşılamadaki hız turist sayısını etkiledi mi? A Haber'den Vural Efecik son durumu aktardı.
Aşılama turizmi nasıl etkiliyor? Rakamlar da artış var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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