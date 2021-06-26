  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Aşılama turizmi nasıl etkiliyor? Rakamlar da artış var mı?

    Aşılama turizmi nasıl etkiliyor? Rakamlar da artış var mı?

    Giriş Tarihi: 26.06.2021, 09:07

    Ülkemizde her geçen gün aşılamada rekor sayıya ulaşılıyor. Yaş grubunun 18'e inmesi ile birlikte aşılama oranı da artıyor. Peki turizm bölgelerinde son durum ne? Aşılamadaki hız turist sayısını etkiledi mi? A Haber'den Vural Efecik son durumu aktardı.

    Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aşılama turizmi nasıl etkiliyor? Rakamlar da artış var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar
    İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti
    İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti
    Alev topuna dönen kamyon bomba gibi patladı
    Alev topuna dönen kamyon bomba gibi patladı
    ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada
    ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada
    Yıldırım düşmesi ile yaralanan ailesini kurtardı!
    Yıldırım düşmesi ile yaralanan ailesini kurtardı!
    Osman Bey çifte sevinç yaşadı
    Osman Bey çifte sevinç yaşadı
    Alev topuna dönen kamyon bomba gibi patladı
    Alev topuna dönen kamyon bomba gibi patladı
    ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada
    ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada
    Yıldırım düşmesi ile yaralanan ailesini kurtardı!
    Yıldırım düşmesi ile yaralanan ailesini kurtardı!
    İddiaların odağındaki Uğur canlı yayında I Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video
    İddiaların odağındaki Uğur canlı yayında I Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video
    Bodrum'da tatilcilerin susuzluk çilesi
    Bodrum'da tatilcilerin susuzluk çilesi
    Müsilaj Ege'de etkili mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı
    Müsilaj Ege'de etkili mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı