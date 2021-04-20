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    Yeniasır TV Yaşam Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

    Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

    Giriş Tarihi: 20.04.2021, 00:34

    Denizli'de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3'ünün de askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.

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