Denizli'de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3'ünün de askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.
Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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