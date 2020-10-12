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    Asmadan sesler gelince gördü hemen telefona sarıldı

    Giriş Tarihi: 12.10.2020, 14:07

    Manisa’da evinin bahçesindeki asmada bulunan üzümlerinin sürekli azaldığını fark eden adam bir gün asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. Üzümlerinin bir sincap tarafından yenildiğini tespit eden adam sincabın o sevimli anlarını cep telefonuyla kaydetti.

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Aşağıkoçaklar Mahallesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi'nde oturan ve bakkallık yapan 45 yaşındaki Nahit Çof isimli esnaf evinin bahçesindeki çardakta bulunan parmak üzümlerin her geçen gün azaldığını fark etti. Eviyle dükkanın yan yana olması dolayısıyla dışarıdan kimsenin gelip de üzümleri alamayacağını dile getiren Çof, bir gün evinin bahçesinde kahvaltı yaparken çardaktaki üzümlerden gelen sesle neye uğradığını şaşırdı. Sese doğru yönelen Çof bir sincabın üzümleri afiyetle yediğini fark edince o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülendiğini fark eden sincap ise kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.



    "EVİMİZİN SİNCABI OLDU"
    Üzümlerinin sürekli azalmasına uzun zamandır bir anlam veremediğini kaydeden Çof, "Evimin bahçesindeki çardağa doladığım parmak üzüm asmamdaki üzümler her gün azalıyordu. Bizden kimse yemiyordu. Evim ve bakkal dükkanım yan yana. Dışarıdan birisinin de gelip yemesine imkan yoktu. Bir gün bahçede kahvaltı yaparken asmadan gelen sese doğru gittiğimde gördüğüme inanamadım. Bir sincap bizim yemeye kıyamadığımız üzümleri afiyetle yiyordu. Ben de o anları cep telefonuyla kaydettim. Daha önceden de cevizlerimize dadanmıştı ama ilk kez üzümlerimizi yediğine tanıklık ettik. Artık o bizim evin sincabı" dedi.

    İHA

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