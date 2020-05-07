Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşurenin anlamı nedir? İşte aşurenin anlamı ve önemi...

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Aşure herkes tarafından oldukça sevilen özel bir tariftir. Aşureye dair detaylar da Yunus Emre dizisinde anlatıldı. Dizide, aşurenin hikayesinin anlatıldığı sahne ilgi çekti. Sahnede, Yunus Emre'nin şeyhi olan Tapduk Emre aşurenin nasıl ortaya çıktığından bahsediyor. Peki, aşure nasıl ortaya çıktı? Aşurenin anlamı nedir? İşte detaylar...