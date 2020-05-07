  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşurenin anlamı nedir? İşte aşurenin anlamı ve önemi...

    Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşurenin anlamı nedir? İşte aşurenin anlamı ve önemi...

    Giriş Tarihi: 07.05.2020, 11:51

    Aşure herkes tarafından oldukça sevilen özel bir tariftir. Aşureye dair detaylar da Yunus Emre dizisinde anlatıldı. Dizide, aşurenin hikayesinin anlatıldığı sahne ilgi çekti. Sahnede, Yunus Emre'nin şeyhi olan Tapduk Emre aşurenin nasıl ortaya çıktığından bahsediyor. Peki, aşure nasıl ortaya çıktı? Aşurenin anlamı nedir? İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşurenin anlamı nedir? İşte aşurenin anlamı ve önemi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Temassız AVM'ler nasıl olacak?
    Temassız AVM'ler nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    İzmir’de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
    İzmir’de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'tan İmamoğlu ve Veli Ağbaba'ya tepki!
    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'tan İmamoğlu ve Veli Ağbaba'ya tepki!
    Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle!
    Osman Bey, Aygül'den yardım istiyor!
    Osman Bey, Aygül'den yardım istiyor!
    Temassız AVM'ler nasıl olacak?
    Temassız AVM'ler nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 7 Mayıs Perşembe hava durumu..
    Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle
    Osman Bey, Aygül'den yardım istiyor!
    Osman Bey Kuruluş Osman dizisinin 20. bölümünde Aygül'e tüm hakikatleri açıkladı
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mayıs Çarşamba hava durumu...
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?