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    Yeniasır TV Yaşam Atak helikopterinin ilk kadın pilotu! Marmaris'te alev savaşçılarının havadaki gözü oldu

    Atak helikopterinin ilk kadın pilotu! Marmaris'te alev savaşçılarının havadaki gözü oldu

    Giriş Tarihi: 26.06.2022, 16:29

    Marmaris’te çıkan yangında havadan müdahale etkili olurken, jandarma ve emniyet müdürlüğüne ait helikopterler çalışmalara ilk günden itibaren yoğun şekilde destek oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na ait helikopterlerden birisi de bölgeden görüntü alarak yeni yanan bölgelerin tespitini yaptı. Daire Başkanlığı'nda görev yapan Pilot Komiser Özge Karabulut Coşan, yanan yerleri havadan tespit edip söndürme çalışmalarına katılan hava araçlarını yönlendirdi. A Haber ekibinden Tayfun Er, o kahraman pilotun yanından detayları aktardı.

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