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Attan öyle bir çifte yedi ki... Yerden kalkamadı! İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 07.11.2019, 17:06

Bu görüntüler hayrete düşürdü. Çin'de gerçekleşen olayda bir at arkasından yaklaşan adama çifte atıyor. Kameralara yansıyan o anlardan sonra yere düşen adam bir daha yerden kalkamadı. Daha sonra olay yerine ambulans gelerek müdahale etti. İşte saniye saniye o anlar... Çin'de at, arkasındaki adama çifte attı. Yere düşen adam yerden kalkamadı. O anlar kameraya böyle yansıdı...

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