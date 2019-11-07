Bu görüntüler hayrete düşürdü. Çin'de gerçekleşen olayda bir at arkasından yaklaşan adama çifte atıyor. Kameralara yansıyan o anlardan sonra yere düşen adam bir daha yerden kalkamadı. Daha sonra olay yerine ambulans gelerek müdahale etti. İşte saniye saniye o anlar... Çin'de at, arkasındaki adama çifte attı. Yere düşen adam yerden kalkamadı. O anlar kameraya böyle yansıdı...
Attan öyle bir çifte yedi ki... Yerden kalkamadı! İşte saniye saniye o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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