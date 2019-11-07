 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > atv ekranlarının sevilen dizisi Selena'nın oyuncularının değişimleri görenleri hayrete düşürdü

atv ekranlarının sevilen dizisi Selena'nın oyuncularının değişimleri görenleri hayrete düşürdü

Giriş Tarihi: 07.11.2019, 12:21

atv ekranlarının unutulmaz dizisi Selena bir döneme damga vurdu. Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı sevilen dizinin çocuk yıldızları Gizem Güven, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş yıllar sonraki değişimleriyle herkesi hayrete düşürdü. İşte Selena dizisinin oyuncularının son halleri...

Selena dizisinin minik Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş görenleri şok etti! Selena dizisinin minik Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş görenleri şok etti!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

atv ekranlarının sevilen dizisi Selena'nın oyuncularının değişimleri görenleri hayrete düşürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili MEB soruşturma başlattı
Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili MEB soruşturma başlattı
Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim açıklamaları! İşte sosyal medyayı sallayan 10 flaş yorum...
Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim açıklamaları! İşte sosyal medyayı sallayan 10 flaş yorum...
Bakan Albayrak:Tarihi süreçten güçlenerek çıktık
Bakan Albayrak:Tarihi süreçten güçlenerek çıktık
İstanbul Havalimanı'nda taksici aracında bulduğu 128 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti
İstanbul Havalimanı'nda taksici aracında bulduğu 128 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti
Foseptik tankı bomba gibi patladı
Foseptik tankı bomba gibi patladı
Başkan Erdoğan'dan UEFA 'asker selamı' tepkisi
Başkan Erdoğan'dan UEFA 'asker selamı' tepkisi
İstanbul Havalimanı'nda taksici aracında bulduğu 128 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti
İstanbul Havalimanı'nda taksici aracında bulduğu 128 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti
Foseptik tankı bomba gibi patladı
Foseptik tankı bomba gibi patladı
Faciadan dönülen anlar kamerada ! Minibüs dükkana girdi
Faciadan dönülen anlar kamerada ! Minibüs dükkana girdi
Hava Durumu
Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım Perşembe hava durumu...
İzmir'de otomobil takla attı! Sürücü 259 promil alkollü çıktı
İzmir Karşıyaka'da otomobil takla attı! Sürücü 259 promil alkollü çıktı
İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın
İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın