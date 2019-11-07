atv ekranlarının unutulmaz dizisi Selena bir döneme damga vurdu. Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı sevilen dizinin çocuk yıldızları Gizem Güven, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş yıllar sonraki değişimleriyle herkesi hayrete düşürdü. İşte Selena dizisinin oyuncularının son halleri...
atv ekranlarının sevilen dizisi Selena'nın oyuncularının değişimleri görenleri hayrete düşürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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