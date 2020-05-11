AVM'ler açıldı! İşte ilk günden görüntüler...

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Koronavirüs önlemleri nedeniyle Mart ayı sonunda teker teker kapanan AVM'ler bugün kapılarını yeniden açtı. Saat 11.00'da kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.