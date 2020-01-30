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Avrupa Parlamentosu'nda skandal provokasyon! Türkiye'den sert tepki

Giriş Tarihi: 30.01.2020, 16:11

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz."

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