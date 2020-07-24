Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Bugün ilk namaz kılınacak. İlk namaza dakikalar kala Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'ya geldi. Başkan Erdoğan'ı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı. Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'daki yerini aldı. İşte o tarihi anlar!
Ayasofya'da tarihi anlar! İşte o görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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