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    Ayasofya'da tarihi anlar! İşte o görüntüler

    Giriş Tarihi: 24.07.2020, 12:27

    Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Bugün ilk namaz kılınacak. İlk namaza dakikalar kala Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'ya geldi. Başkan Erdoğan'ı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı. Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'daki yerini aldı. İşte o tarihi anlar!

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